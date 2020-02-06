Руководитель коммерческой организации в Дагестане обвиняется в хищении более чем 67 млн рублей путем заключения договоров лизинга по документам с ложными сведениями, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Фигуранту инкриминируются два преступления, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть два эпизода мошенничества (хищения чужого имущества путем обмана) в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, в 2013 и 2014 годах злоумышленник в составе организованной группы похитил денежные средства в общей сумме более 67 млн рублей путем заключения договоров финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники и племенных животных с представлением документов, содержащих заведомо ложные сведения.

В связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.



Расследование уголовного дела в отношении других участников преступления продолжается.

