Россия в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, сообщает РБК со ссылкой на отчеты Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь — ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн баррелей российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн баррелей), поставки из Мексики составили 17 млн баррелей, из Саудовской Аравии — 13,7 млн баррелей. Но в ноябре Россия поставила 19,2 млн баррелей, а Мексика — 21,2 млн.

Экспорт энергоносителей в октябре в США стал рекордным для России за последние восемь лет: больше страна поставляла только в ноябре 2011 года, задолго до присоединения Крыма и санкций США, указывают аналитики Caracas Capital в отчете, с которым ознакомилось издание.

Россия увеличила поставки в США в основном за счет нефтепродуктов: в октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза (по сравнению с началом года) до 16 млн баррелей. В ноябре российские компании экспортировали в США уже 17 млн баррелей нефтепродуктов, поставив исторический рекорд. Импорт из Канады составил 18 млн баррелей топлива.

Россия увеличила экспорт нефти в США из-за американских санкций в отношении Венесуэлы и Ирана, указывало российское Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году.

