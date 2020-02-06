Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.

Технический комитет должен был собраться в начале марта перед очередной встречей министров ОПЕК+, но из-за эпидемии коронавируса в Китае эксперты назначили внеочередное совещание. Предполагалось, что технический комитет обсудит влияние этой эпидемии на спрос на нефть в начале недели — 4—5 февраля — и затем вынесет решение, нужно ли министрам ОПЕК+ принимать экстренные меры.

Эксперты комитета предложили сократить добычу дополнительно на 600 тыс. баррелей в сутки, сообщили со ссылкой на источники Bloomberg и ТАСС. По их данным, из-за коронавируса спрос может упасть на 124–200 тыс. баррелей в сутки — до 1–1,1 млн баррелей в сутки. Это приведет к переизбытку предложения в 0,6 млн баррелей в сутки в I квартале 2020 года и в 1 млн баррелей в сутки во II квартале

Россия с этой позицией не согласилась, и эксперты продолжили совещаться 6 февраля, сообщил «Интерфакс». Но и в этот день российский министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что не готов озвучить позицию России. «Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом», — сказал он (заявления прозвучали до того, как информагентства сообщили об отказе Москвы поддержать предложения ОПЕК+). По словам Новака, «нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть». России взяла время на оценку рекомендаций технического комитета, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК.

В декабре 2019 года 24 страны — участницы соглашения ОПЕК+ (страны — участницы картеля ОПЕК, Россия и еще несколько крупных производителей нефти) договорились дополнительно сократить добычу на 500 тыс. баррелей, то есть всего на 1,7 млн баррелей в сутки (с учетом прежних сокращений) к октябрю 2018 года. При этом Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки, если другие участники соглашения будут сокращать добычу, как и обещали.