EMV 3-D Secure позволяет эмитенту карты одобрять транзакции без ввода одноразового пароля, использование которого замедляет процесс покупки и снижает конверсию.

Первыми к новому стандарту безопасности были подключены карты «Кукуруза», «Билайн», Ozon, Kari, а также предоплаченные карты ряда микрофинансовых компаний, эмитентом которых является РНКО «Платежный Центр» (ООО).

Протокол EMV 3-D Secure — это новый протокол 3DS, разработанный и принадлежащий компании EMVCo и обеспечивающий дополнительный уровень безопасности при осуществлении платежных операций через интернет.

Значительное повышение качества клиентского опыта происходит за счет аутентификации клиента на основе рисков (Risk-based authentication). EMV 3D Secure позволяет передавать более 100 элементов данных по каждой транзакции в банк держателя карты. Сюда входят данные о самом мерчанте, клиенте, взаимоотношениях клиента с мерчантами, устройстве клиента и другие данные, что позволяет быстро и с высокой точностью подтвердить личность пользователя.

Также EMV 3-D Secure обеспечивает бесшовное взаимодействие с пользователем по нескольким каналам оплаты, включая оплату в браузере мобильного телефона, платежи в приложениях и через цифровой кошелек.

«Мы стремимся обеспечить для наших партнеров самый высокий уровень сервиса и доступ к самым актуальным технологиям. Протокол EMV 3-D Secure – это качественно новый этап развития онлайн-платежей. Важно, что это новое качество получают как банки, так и держатели карт. На сегодняшний день «КартСтандарт» обеспечил поддержку нового стандарта для миллионов пользователей карт ряда крупнейших российских ритейлеров, на этапе подключения находятся 6 банков-партнеров», – комментирует Майя Глотова, директор ПЦ «КартСтандарт».

«КартСтандарт» – высокотехнологичный процессинговый центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российской платежной системы «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa. В настоящий момент на мощностях ПЦ «КартСтандарт» обслуживается более 100 финансовых организаций России и стран ближнего зарубежья. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ).

Источник: ЦФТ