Промсвязьбанк (ПСБ) снижает ставки по всем программам военной ипотеки , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь получить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит по военной ипотеке можно по ставке 8,2%», — говорится в релизе.



Работу по выдаче ипотечных кредитов военнослужащим банк начал в июне 2018 года. В настоящее время в банке действуют три программы кредитования военнослужащих: «Новостройка. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека» и «Рефинансирование. Военная ипотека».