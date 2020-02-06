Кроме того, проект постановления МЭР предусматривает возможность подачи через портал госуслуг ходатайств, объяснений, отводов и жалоб граждан по исполнительному производству Федеральной службы судебных приставов.
Министерство экономического развития РФ подготовило проект постановления, принятие которого позволит гражданам подавать обращения финансовому уполномоченному через портал госуслуг.
«Мы уверены, что это существенно расширит возможности потребителей финансовых услуг по обращению к финуполномоченному», — комментирует руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова.
По ее словам, идея включения услуги по подаче обращений финансовому уполномоченному в перечень доступных на портале госуслуг обсуждалась еще до начала действия нового порядка досудебного урегулирования споров потребителей с финансовыми организациями, вступившего в силу 1 июня 2019 года. Подготовленный сейчас Министерством экономического развития проект постановления был согласован в соответствующей части со службой финансового омбудсмена.
Кроме того, документ предусматривает возможность подачи через портал госуслуг ходатайств, объяснений, отводов и жалоб граждан по исполнительному производству Федеральной службы судебных приставов.
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