Министерство экономического развития РФ подготовило проект постановления, принятие которого позволит гражданам подавать обращения финансовому уполномоченному через портал госуслуг.

«Мы уверены, что это существенно расширит возможности потребителей финансовых услуг по обращению к финуполномоченному», — комментирует руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова.

По ее словам, идея включения услуги по подаче обращений финансовому уполномоченному в перечень доступных на портале госуслуг обсуждалась еще до начала действия нового порядка досудебного урегулирования споров потребителей с финансовыми организациями, вступившего в силу 1 июня 2019 года. Подготовленный сейчас Министерством экономического развития проект постановления был согласован в соответствующей части со службой финансового омбудсмена.



Кроме того, документ предусматривает возможность подачи через портал госуслуг ходатайств, объяснений, отводов и жалоб граждан по исполнительному производству Федеральной службы судебных приставов.