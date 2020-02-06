ЦБ установил официальные курсы валют на 7 февраля.

Курс доллара понизился на 37,65 копейки, составив 62,7977 рубля (63,1742 рубля на 6 февраля). Курс евро снизился на 66,06 копейки до 69,0837 рубля (69,7443 рубля на 6 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,1 рубля (плюс почти 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 69,43 рубля (плюс 25 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 62,71—63,12 рубля за доллар и 68,96—69,46 рубля за евро.