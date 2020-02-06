Федеральной службе судебных приставов (ФССП) для создания реестра организаций, осуществляющих коллекторскую деятельность, потребуется увеличить численность сотрудников на 1 675 человек, а на контроль за организацией деятельности коллекторов ежегодно потребуется 1 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» .

Так, в 2021 году на эти цели планируется потратить 1,046 млрд рублей, а в 2022-м — 973 млн. Большая часть пойдет на зарплату новым работникам: на эти цели потребуется 790 млн и 821 млн рублей. Ежегодно для проведения плановых проверок потребуется 15 млн на командировочные расходы, еще 102 млн рублей — на аренду дополнительных зданий и помещений. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», разработанному Минюстом.

Согласно документу, контрольные полномочия ФССП распространятся на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет. Теперь приставы будут контролировать и включать в реестр не только профессиональных коллекторов, но и организации, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности по договорам займа. В случае, если юрлицо не входит в реестр, оно будет вправе взаимодействовать с должниками только с помощью почтовых отправлений.

К организациям будут предъявляться повышенные требования, например, ведение аудиозаписи всех случаев взаимодействия с должниками, записи текстовых и голосовых сообщений, хранение этой информации, а также всех бумажных и электронных документов сроком не менее двух лет. Кроме того, коллекторы должны будут иметь собственный сайт, электронную почту и заключить договор обязательного страхования ответственности. Также к новым полномочиям ФССП предлагается отнести установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками. За приставами остается право исключать юридические лица из государственного реестра при совершении ими грубых, систематических или «иных нарушений, определенных законопроектом».

Как считают в Минюсте, предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности.