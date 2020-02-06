Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, введение штрафа за превышение скорости в 5 тыс. рублей непосильно для многих людей.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал он на заседании правительства.

Премьер призвал членов правительства оперативно провести анализ готовящихся в Кабмине законопроектов и инициатив на предмет соответствия задачам, которые президент обозначил в послании парламенту. Мишустин обратил особое внимание на то, чтобы на обсуждение не выносить «сырые» документы.

«На совещании у президента мы подробно обсуждали выполнение его поручений по итогам послания Федеральному собранию, которые касаются, в первую очередь, просто доходов людей. Все решения, которые мы принимаем, каждый проект и инициативу, в том числе и те, которые готовились ранее, мы должны сверять с новыми задачами, обозначенными президентом, — указал глава правительства, открывая заседание Кабинета министров. — Нам нужно оперативно провести анализ подобных инициатив, планов и проектов, в том числе нормативных актов».

По мнению Мишустина, такая инвентаризация позволит выявить документы, не соответствующие новым задачам и показателям, установленным в нацпроектах. Он призвал подготовить аргументированное решение относительно судьбы таких инициатив и документов.

«Считаю, что уже на стадии подготовки решений правительства, ведомственных документов, еще до того, как они окончательно утверждаются, нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс», — заявил Мишустин. Он добавил, что необходимо четко информировать людей, чтобы они понимали, идет ли речь о предложениях, которые еще нуждаются в доработке и обсуждениях, или уже о конкретных нововведениях. Мишустин подчеркнул, что особенно важен такой подход, если речь идет о социально важных темах или об уже принятых решениях.