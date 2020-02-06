Минфин в связи с неисполнением конкурентных заявок Райффайзенбанком на 50 млн рублей уточнил итоги размещения облигаций федерального займа от 5 февраля 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В связи с неисполнением АО «Райффайзенбанк» конкурентных заявок на общую сумму 0,050 млрд рублей по номинальной стоимости, поданных на аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26228RMFS 5 февраля 2020 года, фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска составил 53,821 млрд рублей по номинальной стоимости, выручка от размещения — 61,132 млрд. рублей. Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась», — отмечает ведомство.

К участнику аукциона, не исполнившего свои обязательства, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами проведения торгов на Мосбирже.