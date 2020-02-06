Международные резервы России на 31 января составили 562,3 млрд долларов против 559,8 млрд на 24 января текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Центробанка.

Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 2,5 млрд долларов.

Рост объема международных резервов за неделю на 0,4% стал результатом покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки, поясняется в комментарии Банка России.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд (против 35,8 млрд долларов в 2018 году).

В июне прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки в 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту , больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».