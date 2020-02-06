Минкомсвязь попросила продлить срок подготовки необходимых для легализации технологии eSIM нормативно-правовых актов до декабря 2020 года, пишет «Коммерсант» . Это следует из доклада занимавшего должность министра связи Константина Носкова в адрес на тот момент вице-премьера Максима Акимова, направленного в правительство в конце 2019 года. Проблемой стала предложенная операторами для дистанционной идентификации абонентов eSIM биометрическая система, которая пока сама находится вне правового поля, вызывает вопросы уровень ее безопасности, говорится в докладе.

Регуляторных ограничений для внедрения eSIM нет, проблема именно в отсутствии надежной системы удаленной идентификации, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов на расширенном заседании комитета Госдумы по связи и IТ. По его словам, как только будет проработан вопрос внедрения биометрии в сфере госуслуг, можно будет говорить о распространении его и на eSIM.

Затягивание легализации eSIM приведет к отставанию России в инновациях, предупреждают в «Ростелекоме». В Tele2 не видят рисков в биометрической идентификации и считают, что безопасными механизмами также могут быть цифровая подпись и технология Mobile.ID. Внедрение eSIM без надежной и безопасной удаленной идентификации будет «половинчатым решением», механизм еще нужно прорабатывать, комментируют в МТС. Легализовать дистанционную идентификацию абонентов позволит законопроект, в соответствии с которым для заключения договора абонент должен будет установить на смартфон приложение для считывания и верификации биометрических данных, уверены в «Ростелекоме» и «ВымпелКоме». Предполагается, что эта система не будет связана с ЕБС, а приложения разработают сами операторы.