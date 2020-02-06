Банк «Кубань Кредит» стал 54-м в рейтинге самых дружелюбных банков, который был подготовлен компанией EasyFinance.ru по итогам 2019 года.
В рейтинг вошли 100 крупнейших кредитных организаций, работающих на территории России. При его составлении учитывались присутствие и аудитория банка в социальных сетях – число френдов и фолловеров в Facebook, Twitter, Вконтакте и Одноклассниках. Учет подписчиков велся только по аккаунтам, указанным на официальных сайтах финансовых учреждений.
Цель исследования – популяризация прозрачного и понятного общения между кредитной организацией и клиентом в соцсетях, рост взаимопонимания между ними. Банк, который общается с подписчиками в социальных сетях, подчеркивает свою открытость, благодаря чему клиенты становятся к нему максимально лояльными.
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