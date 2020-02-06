В рейтинг вошли 100 крупнейших кредитных организаций, работающих на территории России. При его составлении учитывались присутствие и аудитория банка в социальных сетях – число френдов и фолловеров в Facebook, Twitter, Вконтакте и Одноклассниках. Учет подписчиков велся только по аккаунтам, указанным на официальных сайтах финансовых учреждений.

Цель исследования – популяризация прозрачного и понятного общения между кредитной организацией и клиентом в соцсетях, рост взаимопонимания между ними. Банк, который общается с подписчиками в социальных сетях, подчеркивает свою открытость, благодаря чему клиенты становятся к нему максимально лояльными.