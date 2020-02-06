Из них 220 тысяч – отправленные переводы, включая 166 тысяч – в рублях и 54 тысячи – в иностранной валюте.

Услуга предоставлялась в 94 точках обслуживания Банка по платежным системам «Золотая Корона», «Контакт», «Вестерн Юнион», «Юнистрим» и «Кубань Кредит – Экспресс». Самой востребованной стала система «Золотая Корона» (153 тысячи операций или 44% от общей количества).

В Топ-5 наиболее популярных направлений для совершения денежных переводов вошли Узбекистан, Россия, Турция, Грузия и Азербайджан.