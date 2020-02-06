В 2019 году в КБ «Кубань Кредит» было отправлено и выплачено 397 тыс. денежных переводов физических лиц, что на 8% больше в сравнении с предыдущим годом.
Из них 220 тысяч – отправленные переводы, включая 166 тысяч – в рублях и 54 тысячи – в иностранной валюте.
Услуга предоставлялась в 94 точках обслуживания Банка по платежным системам «Золотая Корона», «Контакт», «Вестерн Юнион», «Юнистрим» и «Кубань Кредит – Экспресс». Самой востребованной стала система «Золотая Корона» (153 тысячи операций или 44% от общей количества).
В Топ-5 наиболее популярных направлений для совершения денежных переводов вошли Узбекистан, Россия, Турция, Грузия и Азербайджан.
Оценить:
Нет комментариев