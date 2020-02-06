Кредит Европа Банк скорректировал ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Срочный» (от 3 тыс. рублей, 100 долларов на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1 096 дней) в рублях составит 3—5,9% годовых (ранее — 3,5—6,05%). По вкладу в долларах на 368 дней процентная ставка составит 0,8% годовых (вместо 0,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладам «Рантье» (на 91, 181, 271, 368, 550 и 730 дней, проценты выплачиваются ежемесячно) и «Накопительный» (на 181, 368, 550 и 730 дней, проценты выплачиваются в конце срока) изменены ставки в долларах на 368 дней. По вкладу «Рантье» они составят 0,7% (вместо 0,8%), по «Накопительному» — 0,6% годовых (вместо 0,7%).

Проценты по вкладу «Растущий доход» (от 1 тыс. долларов на 368 дней) начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 0,67% (ранее — 0,78%). Проценты ежеквартально капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Накопительный».