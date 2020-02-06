Все ближе одно из самых значимых событий в области электронных финансов - Международный Форум iFin-2020, который пройдет 19-20 февраля 2020 года в гостиничном комплексе «Рэдиссон Славянская» (Москва, Площадь Европы, 2). BSS - бессменный Спонсор мероприятия, которое ежегодно собирает представителей ведущих банков и компаний-разработчиков.

В этом году в деловой программе конференции и в рамках выставочного пространства BSS представит новейшие разработки на основе промышленной платформы Digital2Go.

С приветственным словом на открытии Международного Форума выступит генеральный директор BSS Георгий Кравченко. Он представит программу компании на форуме и анонсирует выступления экспертов BSS. Поделится основными достижениями и успехами BSS за время, прошедшее с iFin-2019. Расскажет про основные направления развития, на которых сфокусируется компания в 2020 году.

О промышленной платформе Digital2Go и создании на ее основе передовых решений пойдет речь в выступлении заместителя директора департамента корпоративных продуктов BSS Станислава Шилова. Его выступление состоится 19 февраля в ходе секции «Электронные финансовые услуги и сервисы для ИП, МСБ и корпораций».

В этот же день в секции «Информационная и кибербезопасность финансовых организаций и их клиентов» руководитель отдела аудита и консалтинга департамента систем безопасности, BSS Валерий Степанов представит новый комплекс услуг по противодействию киберпреступности. Тема выступления: «Повышение уровня зрелости процессов информационной безопасности как часть цифровой трансформации бизнеса».

Во второй день работы форума, 20 февраля, руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания BSS Юрий Ледаков расскажет, почему Omni AI является решающим аргументом в борьбе за клиента. Выступление состоится в ходе секции «Прорывные технологии настоящего и будущего: Big Data, AI, Роботизация, Биометрия, Блокчейн, IoT, AR/VR».

Если вас заинтересовали темы выступлений, в программе форума вы можете узнать время докладов и зал проведения сессии. Приходите и задавайте свои вопросы после выступления или кулуарно.

Мы приглашаем руководителей банков, ИТ-подразделений и департаментов дистанционного банковского обслуживания к участию в мероприятии и общению в неформальной обстановке. Подробная информация о форуме и условиях участия представлены на сайте организаторов .

Источник: Компания BSS