Влияние последствий распространения коронавируса на глобальную, в том числе российскую, экономику может быть значительным, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Влияние коронавируса пока не очень значимое. Но все будет зависеть от того, сколько ситуация продлится. Если это будет продолжаться делительное время, то, боюсь, что влияние и на глобальную экономику, и на российскую может оказаться значительным», — сказал он.