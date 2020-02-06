Потребность в специалистах в области цифровых технологий в России оценивается в 1,5—2 млн человек, при том, что квалификационным требованиям соответствуют 300 тыс., заявил президент Сбербанка Герман Греф.

«Реальные цифры потребности специалистов в стране в области цифровых технологий, сегодняшние потребности оцениваются в 1,5—2 миллиона человек, квалификационным требованиям соответствуют 300 тысяч. Сегодня имеется огромный гэп между запросом рынкам и тем, что производит наша образовательная система», — сказал Греф журналистам после церемонии открытия в Казани «Школы 21».

По словам Грефа, в настоящее время цифровизация лежит в основе практически любой программы, любого национального проекта, и Сбербанк как крупнейший работодатель в стране для инженерных кадров увидел это и испытал на себе несколько лет назад. Именно поэтому было принято решение готовить специалистов самим, серьезно вложившись в создание сети «Школа 21».