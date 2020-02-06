Экономическая ситуация в зоне евро к 2020 году достигла наивысших показателей со времени мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард в четверг, выступая в Европарламенте.

«Экономика еврозоны продолжает расти, но с низкими темпами. Этот тренд поддерживает стабильное внутреннее потребление. Базовые экономические показатели зоны евро последовательно улучшаются. Средний уровень безработицы составляет 7,4% в еврозоне, что является самым низким показателем с 2008 года. В целом экономическая ситуация в зоне евро достигла наиболее высоких показателей с 2008 года», — сказала Лагард.

Она также отметила, что стоимость кредитов для бизнеса и физических лиц в еврозоне приближается к самым низким отметкам после мирового финансового кризиса 2008 года.

«Однако глобальные риски остаются высокими. Риски торговой войны между Китаем и США постепенно отходят в прошлое, однако экономические последствия распространения коронавируса сейчас вызывают опасения», — продолжила глава ЕЦБ. Она не озвучила никаких оценок того, как распространение коронавируса может сказаться на мировой экономике и, как следствие, на экономике зоны евро.

ЕЦБ завершит процесс пересмотра своей кредитно-денежной политики в декабре 2020 года, сообщила Лагард. Банк официально запустил этот процесс 23 января.