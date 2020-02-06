Банки оценили клиентские переводы через Систему быстрых платежей (СБП) за 2019 год, пишет «Коммерсант» . Переводы через нее показали не только хорошую динамику, но и оказались вполне конкурентоспособными по отношению к классическим переводам с карты на карту .

Так, по данным Альфа-Банка, в декабре через СБП его клиентами было переведено около 7 млрд рублей, в то время как по картам банка — около 58 млрд. При этом на фоне быстрого роста оборотов в СБП объемы карточных переводов также продолжали расти. У Росбанка в сентябре переводы через СБП составляли 7,3% от карточных переводов, а в декабре достигли 10,7%. У банка «ФК Открытие» это соотношение выросло с 4,5% в сентябре до 6% в декабре. В банке «Русский Стандарт» сообщили, что переводы через СБП еще в июле превысили 44% от переводов по картам и к декабрю доросли лишь до 47%.

Основной трафик в СБП продолжают формировать пока три кредитные организации: оборот Тинькофф Банка в 2019 году составил 32 млрд рублей, Альфа-Банка — 30 млрд, а ВТБ — 22 млрд. В сумме это составляет более половины всех переводов через СБП. Банкиры ждут дальнейшего роста оборотов, и это связано не только с подключением Сбербанка . К 1 октября должны подключиться все 266 банков с универсальной лицензией.

По словам экспертов, в прошлом году сформировался миф о том, что СБП «убьет» р2р-переводы, но пока этого не произошло. Отчасти, по мнению экспертов, в этом виновата тарифная политика банков — если есть возможность делать переводы по картам бесплатно, то у клиентов нет явной ценовой мотивации пользоваться СБП. Кроме того, СБП в первую очередь стали использовать те, кто раньше снимал наличные и пополнял счета через банкоматы.