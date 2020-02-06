Банк «Санкт-Петербург» в 2020 году в соответствии с обновленной стратегией начинает развиваться в мультирегиональном формате. Об этом сообщили в банке, где днем ранее состоялось первое в текущем году заседание наблюдательного совета, посвященное в том числе обсуждению изменений в стратегии развития кредитной организации.

Реализацию региональной программы банк начал с Новосибирска, где в январе был открыт филиал . Филиал в Новосибирске представляет собой два отделения, в одном из которых акцент делается на работу с физлицами и предпринимателями, а в другом обслуживаются корпоративные клиенты.

В связи с расширением регионального присутствия банка наблюдательный совет принял решение об открытии в I квартале 2020 года представительства кредитной организации в Ростове-на-Дону. При обсуждении дальнейших планов развития банка в регионах России в качестве наиболее перспективных были определены Нижний Новгород и Екатеринбург.



В настоящее время сеть банка представлена в основном на северо-западе России: в Петербурге, Ленинградской области и Калининграде; за пределами обозначенного региона у банка, помимо Новосибирска, есть два отделения в Москве, свидетельствует информация на сайте финучреждения.