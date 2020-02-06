Деловое мероприятие под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Елены Фастовой прошло в формате видеоконференции. В ходе совещания были подведены отраслевые итоги региона за минувший год и рассмотрены стратегические задачи на 2020-й.

КБ «Кубань Кредит» входит в состав уполномоченных банков, участвующих в государственных программах льготного кредитования бизнеса по линии Минсельхоза России, регулярно разрабатывает специальные предложения и программы поддержки сельхозтоваропроизводителей. Всего за 2019 год офисами Банка, входящими в Предгорную региональную дирекцию, под льготную ставку было одобрено кредитов на сумму более 105 млн рублей.