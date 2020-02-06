В 2020 году лицензий могут лишиться 25—30 кредитных организаций РФ, а их общее число может уменьшиться на 10%. Такой прогноз представлен в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

«Мы ожидаем сохранения тенденции вывода с рынка неустойчивых игроков, хотя масштабы отзыва лицензий и не вернутся к уровню периода активной «расчистки» сектора Банком России», — пишут аналитики.

Они напоминают, что за 2019 год были отозваны или аннулированы лицензии 31 кредитной организации. Кроме того, в прошлом году произошло 12 реорганизаций в форме присоединения.

На 1 января 2020 года в России были зарегистрированы 442 действующие кредитные организации: 402 банка и 40 небанковских кредитных организаций. С начала 2020 года (в январе) были отозваны лицензии у четырех банков, а также состоялось два слияния.

Как следует из обзора НКР, с учетом добровольных ликвидаций и реорганизаций в России на конец текущего года останется немногим больше 400 кредитных организаций.

По прогнозам НКР, активы российских банков в 2020 году могут достичь рекордных 100 трлн рублей. Однако темпы роста сектора без учета валютной переоценки могут оказаться даже ниже прошлогодних значений — 3—4% против 5%.

«Динамику сектора в текущем году будут определять заметное охлаждение розничного кредитования , прежде всего в сегменте необеспеченных потребительских кредитов , а также отсутствие заметного ускорения кредитования корпоративных клиентов. Слабость рынка сохранится вопреки общему тренду на снижение ставок в экономике (прогноз НКР по ключевой ставке Банка России на конец 2020 года — 5,75%)», — пишут аналитики.

По их прогнозу, рост розничного кредитования замедлится до 13—14%. Причина — сокращение выдачи новых необеспеченных кредитов, в результате чего темпы роста портфеля в этом сегменте по итогам года могут снизиться до 12%. Эксперты уточняют, что «в случае дополнительных регуляторных ограничений торможение будет еще более резким».

«Несмотря на замедление роста после введения показателя долговой нагрузки, доля кредитов сроком более трех лет остается высокой: к концу 2019 года она приблизилась к 60% от суммы всех потребительских кредитов без обеспечения. Банк России уже выразил озабоченность тенденцией к удлинению потребительских ссуд для снижения формального показателя долговой нагрузки заемщика. В связи с этим НКР оценивает вероятность введения мер по ограничению роста доли кредитов срочностью свыше трех лет как очень высокую, однако, по нашим оценкам, это произойдет не ранее середины года», — указано в обзоре.

Драйвером рынка розничного кредитования останется ипотека , в этом сегменте рост составит 15%.

«Стоимость риска в рознице увеличится до 2,7—3%. Причины — замедление роста необеспеченного кредитования и постепенное «вызревание» ранее сформированного портфеля», — говорится в материале НКР.

Эксперты считают, что усиление корпоративного кредитования не компенсирует торможение розницы. Совокупный портфель корпоративных кредитов увеличится, по их оценкам, всего на 5—6%, хотя в сегменте малого и среднего бизнеса будет наблюдаться более высокая кредитная активность — плюс 12—14%.

Прибыль российских банков в 2020 году составит около 1,6 трлн рублей, предполагают в НКР. Такой же результат, по их подсчетам, был зафиксирован в 2019 году без учета технического дохода, связанного с внедрением МСФО 9.

В обзоре НКР в том числе дается прогноз по курсу доллара на начало 2021 года: 64 рубля.



Напомним, согласно данным ЦБ, российские банки заработали в прошлом году в общей сложности 2 трлн рублей до налогов, а годовая чистая прибыль сектора составила 1,7 трлн рублей (плюс 73% к 2018 году). При этом без учета влияния МСФО 9 и результата банков под управлением ООО «УК ФКБС» чистая прибыль сектора в 2019 году составила 1,3 трлн рублей, что на 11% ниже, чем в 2018 году (1,5 трлн рублей).

За минувший год активы банковского сектора РФ, по данным регулятора, выросли на 5,2% (объем активов на 1 января 2020-го достиг 96,6 трлн рублей). Прирост корпоративного кредитования за 2019 год составил 4,5%, розничного — 18,6%. Общий прирост объема вкладов составил 10,1%, депозитов и средств организаций — 4,4%.

Свой прогноз для банковского сектора на 2020 год на днях также представило агентство «РИА Рейтинг». По мнению его экспертов, по итогам текущего года количество принудительных отзывов банковских лицензий снизится до 20—25.



В числе прочего аналитики агентства «РИА Рейтинг» ожидают, что тенденция замедления розничного кредитования продолжится и в 2020 году, а темпы прироста могут снизиться до 13—15%. Объем вкладов населения за год может вырасти на 8—11%, а прирост средств корпоративных клиентов составит менее 5%. Также в «РИА Рейтинге» прогнозируют, что «прибыль банковского сектора в 2020 году будет немного больше, чем скорректированная прибыль 2019 года, и составит порядка 1,6—1,7 трлн рублей».