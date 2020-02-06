Абсолют Банк уменьшил в два раза введенную ранее комиссию за переводы в Системе быстрых платежей: теперь комиссия за перевод будет равняться 0,5% от его суммы, но не менее 15 рублей. Как уточняется в сообщении банка, новый тариф актуален с 6 февраля.

Абсолют Банк присоединился к Системе быстрых платежей 9 декабря 2019 года. За два месяца через СБП при участии клиентов банка прошло более 1 тыс. переводов на общую сумму 15,6 млн рублей, следует из релиза.

Указанный сервис, запущенный Банком России, обеспечивает возможность перевода средств в рублях между частными клиентами банков, участвующих в СБП, по номеру телефона. В настоящее время также развиваются проекты по оплате товаров и услуг через СБП.