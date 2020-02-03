Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая, в особенности на потреблении, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая (ГКРР) Лян Вэйляна.

Ранее сообщалось, что первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом на более чем 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Лян Вэйлян также заявил, что влияние вспышки коронавируса на экономику будет краткосрочным, а Китай сможет минимизировать экономические последствия.

Телеканал CGTN также ссылается на заместителя главы ГКРР. Чиновник добавил, что Китай усилит меры по обеспечению поставок предметов первой необходимости в провинцию Хубэй — эпицентр распространения нового коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тыс. человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.