ООО «Вэй М» подало к обанкротившемуся Пробизнесбанку три иска в Арбитражный суд Москвы, соответчиком по первому является брокер BrokerCreditService (Cyprus) Limited (BCS), по второму – Sova Capital Limited (SCL), по третьему – Dinosaur Merchant Bank Limited; в двух первых исках – к BCS и SCL истец оспаривает сделки, проведенные в день отзыва у банка лицензии — ценные бумаги на 25 млрд рублей были списаны со счетов Пробизнесбанка как обеспечение, пишут «Ведомости» . Третий иск касается недостачи на 9,5 млрд рублей в результате трехстороннего соглашения между английской Dinosaur Merchant Bank Limited, кипрской Vermenda Holdings Limited (VHL) и Пробизнесбанком.

ООО «Вэй М» входит в реестр кредиторов Пробизнесбанка, сумма задолженности перед ним – 700 млн рублей, говорит руководитель инициативной группы кредиторов Пробизнесбанка Нерсес Григорян.

Пробизнесбанк с 2013 по 2015 год разместил на счетах у BCS деньги и ценные бумаги (ОФЗ и казначейские облигации США), говорится в иске, в 2013-м BCS заключил договор займа с кипрской Merrianol Investments Limited, тогда же Пробизнесбанк стал для BCS гарантом по всем обязательствам Merrianol Investments Limited перед брокером, а обеспечением стали ценные бумаги, которые банк разместил раньше на счетах брокера; в день отзыва лицензии у банка из-за невыполнения обязательств Merrianol Investments Limited BCS списал со счета ценные бумаги на общую сумму 6,5 млрд рублей.

Аналогичный случай произошел и с SCL — на счетах у этого брокера истец разместил казначейские облигации США, ОФЗ, еврооблигации Газпромбанка, ВЭБа и Сбербанка на 18,5 млрд рублей, которые были списаны в день отзыва лицензии у Пробизнесбанка.

По мнению юристов, добиться успеха «Вэй М» будет сложно — брокерские депозитарии находились за пределами России и, вероятно, руководствовались своим местным законодательством при списании бумаг со счета Пробизнесбанка; даже если суд примет решение о признании сделки недействительной и обяжет иностранных контрагентов вернуть бумаги, обеспечить исполнение такого решения за рубежом может быть проблематично — АСВ, вероятнее всего, не стало оспаривать сделки по этой же причине.