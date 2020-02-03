В законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) ко второму чтению планируется внести поправки — решено отказаться от блока господдержки инвесторов , с которыми заключается соглашение, пишут «Известия» . Об этом замглавы Минфина Андрей Иванов заявил на специальном совещании в Общественной палате. По его словам, сегодня в приоритете ускорение реализации нацпроектов.

Другое важное изменение в законопроекте касается малого и среднего бизнеса (МСБ). Инвесторам, которые активно вовлекают в работу небольших предпринимателей, предоставят дополнительные преференции. Пока предполагается, что таким компаниям будет предоставлена возможность продления стабилизационной оговорки либо улучшения условий возмещения затрат на инфраструктуру.

Кроме этого, порог входа бизнеса в «режим стабильности» снизят с 1,5 млрд рублей до 0,5 млрд рублей инвестиций для проектов в сфере агропромышленного комплекса, сказал замглавы Минфина. Он уточнил, что речь идет именно о собственных средствах инвестора, а не о кредитах, акционерных займах или других формах привлеченного со стороны капитала.

По мнению экспертов, первоначальное решение включать в законопроект, посвященный стабилизации, дополнительные меры поддержки было концептуально неправильным — государство таким образом давало бы неформальную гарантию особых преференций инвесторам в значимые для страны проекты. Фактически их получил бы узкий пул крупных компаний, тогда как основная масса предпринимателей осталась за бортом. Законопроект в любом случае не окажет существенного влияния на приток инвестиций в экономику, считают эксперты. Порог входа в СЗПК слишком высок — стабилизацию получат только проекты крупных компаний.

Наиболее принципиальные возражения представителей коммерческих организаций при обсуждении СЗПК вызвало включение в будущий закон таких инвестиционных форматов, как государственно-частные партнерства (ГЧП) и концессии. Дело в том, что законопроект аннулирует часть обязательств государства перед бизнесом, закрепленных в этих механизмах. Это содержит риски неисполнения действующих договоренностей. В Минфине заявили, что непосредственно из законопроекта о защите и поощрении капиталовложений ГЧП и концессии исключат. Однако в действующие законы, посвященные этим форматам, будут внесены поправки, кторые будут касаться контроля и учета обязательств государства перед инвесторами.