Генпрокуратура подготовила концепцию спецресурса для сбора от граждан информации о кибермошенничествах в финансовой среде в рамках Единого портала госуслуг силами созданной при Генпрокуратуре АНО, пишет «Коммерсант» . «Спецресурс — комплекс организационно-технических мер для взаимодействия с гражданами, организациями и уполномоченными органами в части оперативной передачи данных о признаках противоправных действий в области информационно-коммуникационных технологий», — говорится в документе.

Для киберпреступлений характерны крайне высокая скорость развития событий, отсутствие точных сведений о месте и обстоятельствах их совершения, специфичность и техническая сложность сбора доказательственной базы. Так, «назрела необходимость обеспечить защиту граждан… и предоставить в режиме онлайн оперативную помощь», говорится в материалах Генпрокуратуры.

Спецресурс также должен обеспечить сбор, хранение и систематизацию информации, полученной от граждан, взаимодействовать с другими структурами в сфере кибербезопасности, создать и обновлять доступный каждому черный список фишинговых и мошеннических ресурсов.

По словам экспертов, одной из самых распространенных причин обращений граждан за помощью можно назвать фишинговые схемы, ущерб исчисляется миллиардами рублей в год. Счет в таких случаях зачастую идет на часы или даже минуты, в рамках нового сервиса большой объем данных позволит выявлять общие схемы, устанавливать связанных лиц. Чтобы ресурс мог приносить пользу, нужно изменить законодательство по работе с гражданами, уточнить составы преступлений и правонарушений, назначить орган, который бы не только раскидывал обращения граждан по другим структурам, но и проводил разъяснительную работу, отмечают эксперты.