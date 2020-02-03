Владимир Жириновский планирует в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек, которые не работают, но ведут хозяйство своей семьи, пишут «Известия» . Так, если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — 12,13 тыс. рублей в месяц. Инициативу Жириновский представит фракции в Госдуме 3 февраля, а после этого внесет законопроект в нижнюю палату парламента.

По его словам, сумма может начинаться с минимального размера оплаты труда за семью из трех человек и умножаться на определенный коэффициент за каждого дополнительного ребенка, уточнил Владимир Жириновский.

По мнению депутатов других парламентских объединений, инициатива вряд ли будет поддержана большинством — данное пособие будет достаточно затратным для бюджета. Также принцип выдавать деньги домохозяйкам не совсем верен, помогать нужно адресно тем, кто действительно в этом нуждается. Депутаты считают, что надо не домохозяйкам пособия платить, а их мужьям хорошую зарплату. По мнению экспертов, инициатива Владимира Жириновского вполне логична и находится в русле социальной политики государства. Но приоритетными будут предложения, которые озвучил президент и на которые также потребуются серьезные средства.