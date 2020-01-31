Наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.). Такую предварительную оценку численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год «Российской газете» дали в Росстате.

Самые высокие показатели в таких регионах, как Саратовская область (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.) и Волгоградская область (15,8 тыс.).

При этом наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62 тыс.), Центральном (61,4 тыс. чел), Южном (11,6 тыс. чел), Уральском (10,4 тыс. чел) и Северо-Западном федеральном округе (5,2 тыс.). По регионам статистика такая: наибольший рост в Московской области (88,0 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).

«Вообще сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости некорректно. В крупных регионах и число родившихся, и умерших будет больше, чем в регионах с малой численностью населения. Поэтому для правильного понимания демографической динамики надо смотреть не абсолютные, а относительные показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков — в расчете на 1000 жителей региона, — отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. — Так, могу сказать, что по итогам 2018 года первые места по относительной рождаемости занимали Чеченская Республика, Республики Тыва, Ингушетия, Дагестан, Алтай. А в «хвосте» списка находились Смоленская и Тульская области, Республика Мордовия, Тамбовская и Ленинградская области».

По числу смертей на 1 000 жителей, по словам эксперта, лидировали в 2018 году Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области. Меньше всего смертность была в следующих регионах: в Ханты-Мансийском округе, Республике Дагестан, Ямало-Hенецком округе, в Чечне и Ингушетии.

Хуже всего по показателю средней продолжительности жизни, как отмечает Зубец, дела в 2018 году обстояли в следующих регионах: Амурская область (69,11 года), Забайкальский край (68,99), Еврейская автономная область (68,6), Республика Тыва (66,47), Чукотский автономный округ (63,58 года).