Банк для предпринимателей «Точка» представил серию обновлений для облегчения работы бухгалтеров малого и крупного бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации. В онлайн-бухгалтерии банка теперь доступен мультибанкинг, заказ справок из ИФНС, двойная подпись для крупных платежей и упрощенное создание авансовых отчетов по покупкам за наличные.



«Благодаря мультибанкингу ИП смогут учитывать доходы по счетам в других банках в личном кабинете. Это помогает правильно рассчитать налоги без путаницы и переключения между интернет-банками и избежать долгов и штрафов по налогам», — говорится в релизе.

Еще одно нововведение для ИП — заказ из личного кабинета справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Такая справка требуется, когда нужно получить заем или подтвердить контрагентам, что задолженность погашена. Также она может понадобиться при ликвидации юрлица, смене юридического адреса или смене бухгалтера. Онлайн-бухгалтерия «Точки» поможет получить справку за один день.

Работа с покупками за наличные тоже стала проще: банк «Точка» первым в России научился распознавать чеки за покупки и связывать их с выдачей денег. Чеки в систему вносят сотрудники, в то время как бухгалтеру остается только нажать пару кнопок для автоматического создания авансового отчета.

«Задача онлайн-бухгалтерии «Точки» — защитить бухгалтеров от ошибок и сэкономить время на решении рутинных задач. Мультибанкинг помогает избежать долгов и штрафов по налогам, а справку о выполнении налоговых обязательств теперь можно получить напрямую в «Точке»: подготовка документа займет всего один день, в то время как в ИФНС аналогичная справка готовится до десяти дней. Защитить крупные платежи поможет двойная подпись, а автоматические авансовые отчеты оценит каждый, кто хотя бы раз работал с покупками за наличные», — комментирует менеджер продукта в банке для предпринимателей «Точка» Елена Насобина.