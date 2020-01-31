Сбербанк профинансирует строительство первой очереди жилого комплекса «Новое Внуково» в поселке Кокошкино в 20 км от МКАД, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Финансирование будет предоставлено в объеме 6,095 млрд рублей, в том числе 1,050 млрд в рамках проектного бриджа и 5,045 млрд — в качестве проектного финансирования. Жилой комплекс будет состоять из восьми монолитных 12-этажных домов.

«Дочерняя компания банка «Сбербанк Инвестиции» выкупит 1% акционерного капитала проекта для получения корпоративного контроля путем заключения корпоративного договора с акционерами проекта. После этого группа «Самолет» получит проектный бридж, который направит на подготовку исходно-разрешительной документации проекта, реализуемого совместно с группой компаний RDI, и заем в формате проектного финансирования, который будет предоставлен после получения застройщиком разрешения на строительство». — говорится в релизе.



Проект будет реализован за два года.