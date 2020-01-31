РГС Банк обновил линейку кредитных программ для бизнеса , сообщает пресс-служба кредитной организации. Локомотивными продуктами стали «Финансирование склада» и «Мультибренд», разработанные специально для компаний из сферы автобизнеса: автопроизводителей, дистрибьюторов, дилеров и сервисных компаний.



«Программа «Финансирование склада» подразумевает кредитование текущих потребностей компаний для формирования склада транспортных средств под залог приобретаемой автотехники. Процентная ставка устанавливается исходя из индикативной ставки MosPrime Rate со сроком два месяца и фиксированной маржи», — говорится в релизе.

В рамках программы «Мультибренд» предложено кредитование бизнеса со строгим целевым назначением: приобретение конкретных автомобилей/VIN у производителей или импортеров. Программа позволяет получить финансирование в формате возобновляемых кредитных линий под залог финансируемого автомобиля, при этом ПТС на транспортные средства остаются у клиентов. Процентная ставка определяется индивидуально и зависит от финансовых показателей заемщика.

В рамках кредитных программ для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита. Срок финансирования по программам — до шести месяцев.