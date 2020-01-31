Все члены ушедшего в январе в отставку кабинета министров уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Уже все трудоустроены», — сказал он.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав нового кабинета во главе с Михаилом Мишустиным. В Кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр. 15 прежних членов правительства в его состав не вошли.