Держатели карт Новикомбанка смогут получить кешбэк в размере 5% за оплату товаров и услуг из категорий «Развлечения», «Транспорт» и «Книги». Процент возврата средств на карту может быть еще больше, если товар или услуга входит сразу в несколько кешбэк-программ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Всего банк предлагает четыре такие программы: собственная программа «Кэшбэк», позволяющая получать частичный возврат от суммы совершаемых покупок, кешбэк за товары от производителей («Кэшбэк на товары повседневного спроса»), программа лояльности «Привет Мир» от НСПК и программа лояльности «Город» по карте «Тройка», — уточняется в сообщении.

Так, в категорию «Развлечения» входят билеты в парки развлечений, цирки и театры, океанариумы и дельфинарии, на выставки, концерты и пр. Категория «Книги» включает в себя газеты и журналы, книги, офисные товары и канцелярские принадлежности и другие товары книжных магазинов и соответствующих интернет-магазинов. При этом кешбэк за канцелярские принадлежности может быть увеличен, если товар включен в список товаров по акциям, за которые предусмотрен повышенный кешбэк — до 17%. Полный список товаров доступен в мобильном приложении Новикомбанка в разделе меню «Личные финансы — Акции».

При оплате картой Новикомбанка на счет владельца вернется 5% стоимости парковки во всех городах страны, поездки на такси или пригородные и местные поездки на общественном транспорте, включая метро, автобусы и маршрутки. Кешбэк за оплату проезда по платным автомагистралям также включен в избранную категорию «Транспорт».

Для того чтобы получить повышенный кешбэк, необходимо подключить любую карту Новикомбанка к программе «Кэшбэк». Это можно сделать через контактный центр, в офисе банка или через персонального менеджера в организации, где владелец карты получает зарплату.

Для получения кешбэка по акции достаточно оплатить картой Новикомбанка товар или услугу из соответствующей категории на территории России и отсканировать чек в мобильном приложении банка. Если при оплате таких товаров используется карта лояльности магазина, то информация о трансакции передается в банк автоматически —достаточно один раз добавить информацию с карты лояльности в мобильное приложение (раздел «Личные финансы»).