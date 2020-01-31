МТС в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ разработали приложение для заботы о сердце «МТС 120/80», сообщает пресс-служба оператора. Решение позволяет рассчитать «возраст» сердца, упростить хранение данных об артериальном давлении и отслеживание приема лекарств.



«Возраст» сердца пользователя приложение рассчитывает на основе калькулятора по шкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), которая учитывает значимые для здоровья сердечно-сосудистой системы показатели: наличие неинфекционных и наследственных заболеваний, случаев инфаркта и инсульта, уровень холестерина в крови, возраст и пол.

«МТС 120/80» позволяет также вносить в систему показатели систолического и диастолического давления, просто фотографируя экран тонометра.

«Благодаря специально обученной нейросети «МТС 120/80» распознает замеры на дисплее цифрового тонометра и помогает пользователю быстро заполнить форму. В дальнейшем, при необходимости, пользователь сможет поделиться данными об артериальном давлении с лечащим врачом, отправив результаты замеров из приложения. Отчет формируется в удобной для врача форме», — говорится в релизе.

На основе внесенных пользователем данных о ежедневных замерах давления «МТС 120/80» создает график, который представляет данные в наглядной форме. Если мониторинг обнаружит в показателях отклонение от современных норм артериального давления, приложение обратит на это внимание пользователя. Все расчеты рисков, положенные в основу «МТС 120/80», соответствуют клиническим рекомендациям Минздрава РФ по лечению артериальной гипертензии и актуальным медицинским знаниям о сердечно-сосудистых заболеваниях.

В приложение можно добавить информацию о принимаемом лекарстве, просто сфотографировав упаковку, а также внести данные о дозировке, кратности и длительности приема. Это позволит не забыть о необходимости начала очередного курса, назначенного врачом. Приложение заранее напомнит пользователю о том, что упаковка того или иного препарата заканчивается.

Воспользоваться приложением бесплатно может абонент любого оператора. Достаточно скачать «МТС 120/80» в App Store или Google Play.