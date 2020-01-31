Газпромбанк запустил новую систему «ГПБ Бизнес-Онлайн», основными функциями которой стали упрощение резервирования и открытия расчетных счетов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Система теперь позволяет клиенту-юрлицу удаленно заполнить заявку и зарезервировать номер расчетного счета, сформировать и провести предварительную экспертизу пакета документов с целью последующего открытия первого расчетного счета. При этом для второго и последующих счетов не потребуется предоставления документов на бумажном носителе и посещения офиса банка», — говорится в релизе.

Указанные нововведения существенно сокращают трудозатраты клиента и экономят ресурсы банка, отмечают в финучреждении.



Для получения доступа к системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» представителю корпоративного клиента достаточно зайти по ссылке , пройти несложную регистрацию либо авторизоваться с логином и паролем, идентичными используемым при входе в систему «Клиент-Банк.WEB».