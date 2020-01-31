Традиционно общение с банком по телефону больше предпочитают женщины, а онлайн-общение с помощью чатов в 2019 году чаще выбирали мужчины (60%), чем женщины (40%). Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт».



«С развитием Интернета и смартфонизации клиенты все чаще сами решают элементарные вопросы: узнают, к примеру, баланс карты или график погашения кредита. Мобильные приложения автоматизировали простые функции, а дистанционные каналы общения (ДКО), где клиент надежно защищен идентификацией, стали помощниками в более серьезных вопросах. ДКО во многом заменяют отделения (кроме вопросов, предполагающих по законодательству личное присутствие в офисе). Подача заявки на кредит, заказ оригинала или копии документа по почте или e-mail, блокировка/разблокировка карты, формирование или смена ПИН-кода — клиенты решают эти вопросы, не выходя из дома», — говорится в релизе.



В целом за 2019 год количество обращений в чаты интернет- и мобильного банков «Русского Стандарта» выросло на 22,6%, а общая доля от всех обращений в ДКО — на 4,12% по сравнению с 2018 годом.

В рейтинг ДКО, пользующихся особой популярностью у клиентов, вошли также письма на сайт банка и соцсети. Так, самый большой рост обращений среди всех ДКО в прошлом году был отмечен в соцсетях. Если количество писем в 2019 году, по данным банка, снизилось на 6,6%, то число обращений через соцсети, напротив, выросло на 50,79% по сравнению с 2018-м, заключили в «Русском Стандарте».