Райффайзенбанк проанализировал объемы и частоту кредитов в сегменте малого и микробизнеса и выяснил, какие факторы на них могут влиять.

Согласно исследованию финучреждения, потребность в кредитовании есть у трети всех клиентов. Так, на начальном этапе малому и микробизнесу наиболее интересно расчетно-кассовое обслуживание, а за кредитами компании обращаются позже, когда возникает необходимость роста.



«Размер кредита меняется в зависимости от возраста компании (сравнивались медианные значения). Наименьшие суммы берут в кредит компании возрастом один-два года. К пяти годам кредитный лимит утраивается, а к восьми годам увеличивается в пять раз и достигает своего первого пикового значения почти в 8 млн рублей. Затем размер кредита немного снижается, но ближе к «совершеннолетию» начинает резко расти, к 17 годам он увеличивается еще в 1,7 раза и достигает своего максимального значения. При этом корреляции между размером годового оборота компании и ее возрастом нет», — отмечается в релизе.

На размер кредитного лимита влияет специфика отрасли, в которой работает компания. По данным Райффайзенбанка, самые большие кредитные лимиты отмечены у компаний, занимающихся недвижимостью. Средний размер кредита у них составил 16,8 млн рублей. Второе и третье место занимают деятельность в области отдыха и развлечений (15,5 млн рублей) и энергетика (14,9 млн). За ними следуют здравоохранение и электроника со средними кредитными лимитами 13,8 млн и 13,6 млн рублей соответственно.

«Исследование выявило также корреляцию между размером кредита и возрастом учредителя компании. Чем старше предприниматель, тем выше размер кредита (сравнивались медианные значения), и наоборот. Самые большие кредиты берут предприниматели пенсионного возраста», — заключили в банке.