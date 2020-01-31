Около 3% россиян пользуются только наличными, опасаясь обмана или технических проблем с безналичными платежами. Таковы данные исследования Райффайзенбанка.



«Наряду с картами и смартфонами россияне продолжают расплачиваться кэшем. Основной причиной опрошенные назвали проблемы с терминалами оплаты: их либо нет, либо случилась поломка. На этот случай многие предпочитают иметь с собой небольшую сумму наличных денег. Около 3% респондентов признались, что боятся обмана или технических проблем с безналичными платежами, поэтому пользуются наличными», — отмечается в релизе.

При этом большинство россиян — 76,5% — предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным способом. Чаще всего такой способ выбирают в Москве и Санкт-Петербурге — такой ответ дали 81,5% и 78,5% опрошенных соответственно. «В городах с населением 100—700 тыс. человек так отвечали примерно 72% респондентов. Среди тех, кто пользуется безналичными способами оплаты, 90,7% применяют карты, 30% расплачиваются смартфоном, и только 2,6% иногда пользуются для оплаты часами», — говорится в сообщении.

По данным исследования, чаще всего платить наличными россиянам приходится на рынках, в транспорте или такси, а также в магазинах у дома. В Москве чаще приходится использовать наличные в кафе и ресторанах (так ответил 51% опрошенных). В городах с населением 100—300 тыс. человек значительно чаще за наличные покупают лекарства (45,5% опрошенных). Реже всего этот способ оплаты используют при покупке электроники, товаров для ремонта и книг.

«Обычно платеж наличными не превышает 1 тыс. рублей — так ответили почти 74% респондентов. Самая распространенная сумма — менее 300 рублей (30,6%). Относительно крупные платежи — на сумму более 2 тыс. рублей — чаще всего совершают в Москве (13,5%), а реже всего в городах с населением в 300—700 тыс. человек (8,5%)», — заключили в Райффайзенбанке.

В опросе приняли участие около 1 тыс. человек старше 18 лет, проживающие в больших и малых российских городах.

