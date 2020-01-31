Подключение ипотечных платформ к маркетплейсу Банка России будет оформлено отдельным документом, который подготовят после принятия закона о создании платформы, сообщила советник первого заместителя председателя ЦБ Елена Чайковская на конференции «Ипотека 2020: эскроу и цифровая среда».

«По четырем продуктам [ вклады , облигации , ПИФ и ОСАГО ] мы уже прошли и завершили работу с фокус-группами. Поправки подготовлены в виде законопроекта, который находится в Госдуме [прошел первое чтение]. По ипотеке процесс идет на шаг позади, потому что продукт сложный, с наскока его победить не получилось», — рассказала Чайковская.

По ее словам, ЦБ рассчитывает, что второе чтение законопроекта состоится в феврале.

Проект маркетплейса ЦБ был запущен в конце прошлого года. На данном этапе проект включает пять платформ и объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг (в том числе Банки.ру). Оператором платформ по вкладам и ОСАГО станет Московская биржа, по ПИФам — специализированный депозитарий «Инфинитум», по облигациям — «ВТБ Регистратор», по ипотеке — «ДОМ.РФ».

Банки.ру сотрудничает с ЦБ в построении маркетплейса. Так, после принятия закона пользователь сможет выбрать вклад на сайте Банки.ру и затем оформить его на сайте Мосбиржи.