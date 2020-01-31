Бывший владелец британского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов, осужденный на два с половиной года колонии за хищение средств банка «Советский», подал ходатайство о замене части неотбытого срока на более мягкое наказание. Об этом сообщается в картотеке дел Колпинского районного суда Петербурга, куда поступило соответствующее ходатайство.

В соответствии со статьей «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания», лицу, возместившему вред, причиненный преступлением, суд с учетом его поведения в течение отбывания наказания может заменить оставшуюся неотбытую часть наказания более мягким.

Выборгский районный суд Петербурга в марте прошлого года вынес приговор Антонову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима, штрафа в 300 тыс. рублей. Позже горсуд Петербурга признал приговор законным и оставил его без изменения.

На стадии следствия Антонов признал свою вину в хищении средств и дал показания против экс-главы банка Станислава Митрушина, находящегося в международном розыске и обвиняемого в мошенничестве, а также указал на ряд других соучастников преступления. Кроме того, банкир возместил причиненный преступлением ущерб.