В Татарстане за 11 месяцев 2019 года объем ипотечных кредитов сократился на 10% и составил 75,4 млрд рублей против 83,9 млрд годом ранее, сообщает TatCenter. Количество займов на покупку жилья снизилось на 20% — до 38,9 тыс., заявил 31 января глава минстроя республики Фарит Ханифов.

Причинами тенденции министр назвал сокращение денежных доходов населения — на 8,4% за последние пять лет, а также удорожание стоимости жилья, в том числе за счет перехода застройщиков на проектное финансирование.

«Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке по сравнению с предыдущим годом увеличилась в РТ на 12%, в РФ — на 30%. Средняя стоимость метра на первичном рынке — самая высокая в ПФО и составляет по итогам третьего квартала 2019 года 67 тыс. рублей против 59,8 тыс. рублей в 2018-м и 55,9 тыс. в 2017 году», — сообщил Ханифов.