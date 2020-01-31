Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления кредита, а впоследствии у банка появится и полностью цифровой автокредит, пишет РБК .

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Каталог автомобилей, которые продаются в дилерских центрах по всей России, появился на сайте банка в конце декабря 2019 года. Клиенты банка смогут забронировать выбранный автомобиль в случае необходимости получить на него кредит и после этого оформить покупку в автосалоне. Сейчас сервис позволяет только подать заявку на кредит, а деньги можно получить в офисе банка или в автосалоне с представителем ВТБ. Полностью цифровой автокредит, который можно будет оформить онлайн, станет доступен в этом году, обещают в банке.

Проект реализован совместно с автомобильным агрегатором, название которого ВТБ не раскрыл. По данным двух источников РБК, знакомых с деталями сделки, партнером банка в этом проекте стал автоагрегатор ILSA. Представители ВТБ и ILSA отказались от комментариев.

Согласно информации на сайте ILSA, агрегатор формирует базу машин, продающихся у 871 официального дилера в 71 городе России. Сейчас на сайте банка представлено более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок, информация о них совпадает с каталогом ILSA.

По словам Печатникова, проект запущен в качестве альтернативы выдаче кредитов в автосалонах и позволит сократить расходы банка: «Ретейлеры в автосалонах очень трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. И этот способ [оформление автокредитов онлайн] позволяет удешевить для банков и для клиентов выдачу кредитов и избежать ненужных расходов на присутствие в автосалонах».

Как объяснила руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова, при оформлении автокредита в салоне банк в большинстве случаев платит комиссию дилеру как своему агенту. Средний размер такого вознаграждения по рынку составляет от 1—3% от стоимости машины у неофициальных автодилеров и до 6—10% в официальных представительствах. Дополнительные издержки банк переносит на своего представителя в автосалоне — такая модель работы встречается в 60% случаев, чаще у официальных дилеров. В остальных случаях автокредиты оформляет работник дилерского центра, за что также выплачивается агентская комиссия.

У ВТБ уже есть платформа по продаже поддержанных автомобилей, которые были изъяты у должников, напоминает РБК. Проект был запущен летом 2019 года.



Запустить сервис по продаже новых и подержанных автомобилей планирует и Сбербанк , говорили осенью 2019 года источники РБК. Аналогичный каталог автомобилей в этом году может появиться у Тинькофф Банка. Русфинанс Банк пилотную версию подобного проекта запустил на текущей неделе. Похожий сервис работает и у Совкомбанка. Абсолют Банк рассмотрит вопрос о запуске автомобильного маркетплейса в будущем году.