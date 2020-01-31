Сумма рассроченных налоговых платежей в 2019 году выросла более чем на четверть и составила 4,5 млрд рублей, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«Получив рассрочку по уплате налогов, плательщики смогли преодолеть временные финансовые трудности. Перенос срока уплаты позволил организациям урегулировать свою задолженность перед бюджетом и полностью уплатить налоги по согласованному графику», — говорится в сообщении ведомства.

В августе 2019 года условия получения рассрочки по налогам стали проще, напоминает ФНС, — вступила в силу новая методика по оценке финансового положения должников. «Возможность использовать для анализа промежуточную бухгалтерскую отчетность за три и более месяцев, а не годовую, позволила компаниям, попавшим в сложную финансовую ситуацию, стабилизироваться и уплатить налоги, — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года вступят в силу изменения, которые упростят порядок получения рассрочки плательщикам, по которым проведена налоговая проверка и по ее итогам доначислены суммы обязательных платежей.

Основными условиями для получения рассрочки по результатам контрольных мероприятий являются наличие чистых активов на сумму доначисленных платежей и представление банковской гарантии в качестве обеспечения.