Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие» Александра Минца — младшего сына объявленного в международный розыск бизнесмена Бориса Минца, передает ТАСС.

Ранее в пятницу суд заочно арестовал старшего из сыновей — Дмитрия Минца.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — огласила постановление судья Наталия Дударь в отношении каждого из обвиняемых.

Минц и его сыновья заочно обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Уголовное дело возбуждено 17 сентября 2017 года. Согласно материалам дела, они скрываются в Лондоне и объявлены в международный розыск. Ходатайство о заочном аресте Бориса Минца будет рассмотрено в ближайшее время.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, которая специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments контроль над финансовой группой «Будущее» и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group. Миллиардер также является основателем Музея русского импрессионизма. Борис Минц входит в так называемый кремлевский список конгресса США. Бизнесмены из этого списка обладают состоянием более 1 млрд долларов и могут подвергнуться санкциям.



Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. По словам одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями «О1 Груп Финанс» на балансе финансовой корпорации «Открытие». В свою очередь в пресс-службе банка «Открытие» агентству ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк, действительно, обращался в Следственный комитет РФ с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.