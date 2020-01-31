Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций за неделю, завершившуюся в среду, 29 января, составили 20 млн долларов, следует из данных EPFR Global. Неделей ранее на российский рынок пришло 420 млн долларов.

Наиболее активно инвесторы выводили средства из фондов акций. За неделю они потеряли 40 млн долларов; в фондах облигаций, напротив, наблюдался приток средств.

«Главной причиной отрицательного результата российских фондов на прошлой неделе стали оттоки из фондов ETF. По всей видимости, инвесторы фиксировали прибыль после ралли последних двух месяцев», — написал в комментарии стратег «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов.



Он связывает оттоки из российских активов с опасениями инвесторов по поводу усиления эпидемии коронавируса. В БКС ожидают, что в ближайшие недели отток из российских акций может продолжиться, что увеличивает риски снижения индексов.