Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, говорится в сообщении холдинга «Ромир» со ссылкой на исследование ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Так, россияне в прошлом году в среднем оказались менее счастливыми, чем жители Земли в целом: 42% счастливых жителей страны против 18%, не считающих себя таковыми, что в итоге дает положительное значение индекса в 24 п. п. Результат 2019 года повторяет минимум 2013 года.

За два года сократилось число счастливых россиян: с 55% в 2017 году до 42% в 2019-м. Доля несчастливых россиян, наоборот, увеличилась с 11% до 18%. Подобные изменения в ощущениях россиян привели к сокращению значения индекса за два года более чем в два раза: с 50 п. п. в 2017 году до 24 п. п. в 2019-м.

В мире счастливыми себя считают более половины (59%) респондентов, а несчастными — 11%, остальные не смогли ответить. Чуть больше четверти участников опроса (28%) ответили, что не ощущают себя ни счастливыми, ни несчастными. Индекс, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, соответственно, равен 48 п. п. и совпадает с результатом предыдущего опроса. В 2017 году ответы жителей Земли на этот вопрос распределились точно так же.

Самый высокий индекс счастья у Колумбии, Индонезии и Эквадора. Также в топ вошли Перу и Мексика, Армения и Азербайджан. Среди самых несчастливых стран по итогам 2019 года оказались Иордания, Ливан, Сирия, Гонконг и Ирак. Россия также в нижней части рейтинга, соседствуя с Великобританией.