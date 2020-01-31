Происходящая в мире цифровая трансформация требует переосмысления роли государства, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Цифровая трансформация требует вообще переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти», — сказал глава правительства РФ, которого цитирует ТАСС, в ходе выступления на форуме Digital Almaty.

Он напомнил, что Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. В частности, в стране есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы и развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять мир, например беспилотные автомобили.

«При этом мы не только обладаем передовыми разработками, но активно внедряем их в повседневную жизнь. Более 100 миллионов человек у нас имеют собственные онлайн-аккаунты и пользуются услугами электронного правительства. Для обмена данными — сегодня коллеги об этом говорили — между государственными учреждениями успешно действует система электронного документооборота», — рассказал Мишустин.

Он отметил, что российская система налогового администрирования предлагает целую линейку цифровых сервисов, которые уже стали частью жизни людей и востребованными в мире. «Вот этот уровень развития сервисности цифровой инфраструктуры в нашей стране позволяет говорить о возможности создания единой государственной цифровой платформы, и мы к этому уже приступили», — заявил премьер-министр.



По его словам, цифровое развитие России пойдет путем встраивания в цифровую экосистему жизни людей и компаний бесконтактного обеспечения удобными услугами. При этом государство сможет быть уверено, что его никто не обманывает, а экономическое и социальное развитие не сдерживается административными барьерами.