Мероприятие, организованное компанией «Кубань Агрохим», собрало порядка 150 аграриев из ряда муниципалитетов Краснодарского края и Республики Адыгея.

Заместитель директора Лабинской региональной дирекции по корпоративному бизнесу КБ «Кубань Кредит» Марина Курасова рассказала о банковских продуктах для сельхозтоваропроизводителей, включая льготные кредиты в рамках мер государственной поддержки по линии Минсельхоза России.

На семинаре работал стенд Банка. Специалисты кредитной организации бесплатно консультировали по вопросам, связанным с программами «Партнер – Льготное кредитование АПК» и «Партнер – 8,5», презентовали финансовые инструменты и услуги для бизнеса.

Мероприятие розыгрышем призов, в том числе можно было выиграть имиджевый календарь КБ «Кубань Кредит» на 2020 год.